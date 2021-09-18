В Херсоне мужчина вместо маски надел пакет: видео стало популярным в сети

В Херсоне в местном супермаркете "АТБ" покупатель вместо маски надел целлофановый пакет, задев его края за уши. Этим он вызывал смех у окружающих.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Х*Херсон".
На ролике видно, что после того, как покупатель расплатился, он покинул торговую точку. Однако, также видно, как окружающие молодые люди не сдерживали смеха от увиденного.
Ранее мы сообщали, что в одном из киевских супермаркетов взрослый мужчина обматерил в очереди девушку-подростка. В частности, горожанин не на шутку разошелся, когда девочка-подросток купила без очереди на кассе защитную маску. Все происходило в магазине на Миропольские
Также мы писали, что в Киеве подростков застали за опасным занятием.