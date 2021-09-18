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В Херсоне мужчина вместо маски надел пакет: видео стало популярным в сети

Автор: Тетяна Самарук

В Херсоне в местном супермаркете "АТБ" покупатель вместо маски надел целлофановый пакет, задев его края за уши. Этим он вызывал смех у окружающих.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Х*Херсон".

На ролике видно, что после того, как покупатель расплатился, он покинул торговую точку. Однако, также видно, как окружающие молодые люди не сдерживали смеха от увиденного.

Ранее мы сообщали, что в одном из киевских супермаркетов взрослый мужчина обматерил в очереди девушку-подростка. В частности, горожанин не на шутку разошелся, когда девочка-подросток купила без очереди на кассе защитную маску. Все происходило в магазине на Миропольские

Также мы писали, что в Киеве подростков застали за опасным занятием.

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