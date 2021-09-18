В Херсоне мужчина вместо маски надел пакет: видео стало популярным в сети

В Херсоне в местном супермаркете "АТБ" покупатель вместо маски надел целлофановый пакет, задев его края за уши. Этим он вызывал смех у окружающих.

В комментариях пользователи с иронией отнеслись к поступку покупателя.

На ролике видно, что после того, как покупатель расплатился, он покинул торговую точку. Однако, также видно, как окружающие молодые люди не сдерживали смеха от увиденного.

Ранее мы сообщали, что в одном из киевских супермаркетов взрослый мужчина обматерил в очереди девушку-подростка. В частности, горожанин не на шутку разошелся, когда девочка-подросток купила без очереди на кассе защитную маску. Все происходило в магазине на Миропольские

Также мы писали, что в Киеве подростков застали за опасным занятием.