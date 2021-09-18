У Херсоні чоловік замість маски одягнув пакет: відео стало популярним у мережі

У Херсоні у місцевому супермаркеті "АТБ" покупець замість маски одягнув целофановий пакет, зачепивши його краї за вуха. Цим він викликах сміх в оточуючих.

У коментарях користувачі з іронією віднеслись до вчинку покупця.

На ролику видно, що після того, як покупець розплатився, він покинув торгову точку. Однак, також видно, як оточуючі молоді люди не стримували сміху від побаченого.

Раніше ми повідомляли, що в одному із київських супермаркетів дорослий чоловік обматюкав у черзі дівчину-підлітка. Зокрема, городянин не на жарт розійшовся, коли дівчинка-підліток купила без черги на касі захисну маску. Все відбувалося в магазині на Миропільські

Також ми писали, що у Києві підлітків застали за небезпечним заняттям.