В Херсоне местные расклеили "инструкции" по уничтожению оккупантов: обещают даже биткоины

Жители временно захваченного российскими захватчиками Херсона сопротивляются врагу. В городе появились так называемые инструкции по уничтожению оккупантов.
Фото в Telegram опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко
В частности, украинские партизаны расклеили "инструкции" по уничтожению оккупантов. За ликвидированных врагов обещают платить даже криптовалютой.
"Херсон - это Украина! Местные жители отказываются сотрудничать с оккупантами, от их окровавленных рублей. И даже слышать не хотят о псевдореферендуме", - написал он.
В листовках, которые распространяют местные жители говорится, как можно поджечь оккупантов.
Также напоминается, какую опасность несет получение российского паспорта.
Кроме того, людей призывают уничтожать врага и все то, что он пытается "насадить" в Херсоне своим "русским миром".
"Как пылает оккупант? Ярко! Поджоги россиян, покажи фото и получи за это биткоины", "Паспорт РФ изолирует от мира", "здесь орки держат и раздают свои го*няние российские паспорта. Жгите их!"- говорится в "инструкциях".
"Инструкция" по уничтожению оккупантов (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Ранее мы сообщали, как не подвергать себя опасности во время съемки оккупантов для єВорог.
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