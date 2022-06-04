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У Херсоні місцеві розклеїли "інструкції" щодо знищення окупантів: обіцяють навіть біткоїни

У Херсоні з'явились "інструкції" зі знищення окупантів (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Мешканці тимчасово захопленого російськими загарбниками Херсона чинять опір ворогу. У місті з’явилися так звані інструкції зі знищення окупантів.

Фото у Telegram опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

Зокрема, українські партизани розклеїли "інструкції" щодо знищення окупантів. За ліквідованих ворогів обіцяють платити навіть криптовалютою.

"Херсон - це Україна! Місцеві жителі відмовляються співпрацювати з окупантами, від їхніх закривавлених рублів. І навіть чути не хочуть про псевдореферендум", - написав він.

У листівках, які поширюють місцеві жителі йдеться, як можна підпалити окупантів.

"Інструкція" зі знищення окупантів (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Також нагадується, яку небезпеку несе отримання російського паспорта.

"Інструкція" зі знищення окупантів (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Окрім того, людей закликають знищувати ворога та все те, що він намагається "насадити" у Херсоні своїм "русским миром".

"Як палає окупант? Яскраво! Підпали росіян, покажи фото та отримай за це біткоїни", "Паспорт РФ ізолює від світу", "Тут орки тримають і роздають свої гі*няні російські паспорти. Паліть їх!" - йдеться в "інструкціях".

"Інструкція" зі знищення окупантів (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Раніше ми повідомляли, як не наражати себе на небезпеку під час зйомки окупантів для єВорог.

Також ми писали, про хороброго пенсіонера, який назбирав цілий склад ворожої зброї та передав її українським захисникам.

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Херсон