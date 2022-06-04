У Херсоні місцеві розклеїли "інструкції" щодо знищення окупантів: обіцяють навіть біткоїни

Зокрема, українські партизани розклеїли "інструкції" щодо знищення окупантів. За ліквідованих ворогів обіцяють платити навіть криптовалютою.

"Херсон - це Україна! Місцеві жителі відмовляються співпрацювати з окупантами, від їхніх закривавлених рублів. І навіть чути не хочуть про псевдореферендум", - написав він.

У листівках, які поширюють місцеві жителі йдеться, як можна підпалити окупантів.

"Інструкція" зі знищення окупантів (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Також нагадується, яку небезпеку несе отримання російського паспорта.

"Інструкція" зі знищення окупантів (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Окрім того, людей закликають знищувати ворога та все те, що він намагається "насадити" у Херсоні своїм "русским миром".

"Як палає окупант? Яскраво! Підпали росіян, покажи фото та отримай за це біткоїни", "Паспорт РФ ізолює від світу", "Тут орки тримають і роздають свої гі*няні російські паспорти. Паліть їх!" - йдеться в "інструкціях".

"Інструкція" зі знищення окупантів (t.me/Pravda_Gerashchenko)