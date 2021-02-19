В Херсоне маршрутчик возит отличников бесплатно, чтобы повысить успеваемость в школе

В Херсоне водитель маршрутки не берет плату за проезд у школьников, которые хорошо учатся. Мужчина таким образом пытается побудить детей повышать свою успеваемость в школах.
О благородном маршрутчике рассказала местная жительница Татьяна Близнецова в Facebook.
Щедрый водитель-"меценат" ездит в автобусе, который курсирует по 33-му маршруту.
Мужчина просит пассажиров школьного возраста показать свои дневники, и если там оценки от 10 до 12 баллов - возвращает деньги, оплаченные ребятами за проезд.
"Говорит, что таким способом решил повысить успеваемость в школе", - пишет женщина.
В Херсоне маршрутчик возит прилежных учеников бесплатно (фото с Facebook-страницы Татьяны Близнецовой)
Такая инициатива водителя маршрутки в Херсоне восхитила украинцев, и в сети высказывают предположение, что и другие маршрутчики последуют примеру коллеги, чтобы побудить прилежно учиться как можно больше школьников.
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