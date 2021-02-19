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В Херсоне маршрутчик возит отличников бесплатно, чтобы повысить успеваемость в школе

Автор: Владимир Костырин

В Херсоне водитель маршрутки не берет плату за проезд у школьников, которые хорошо учатся. Мужчина таким образом пытается побудить детей повышать свою успеваемость в школах.

О благородном маршрутчике рассказала местная жительница Татьяна Близнецова в Facebook.

Щедрый водитель-"меценат" ездит в автобусе, который курсирует по 33-му маршруту.

Мужчина просит пассажиров школьного возраста показать свои дневники, и если там оценки от 10 до 12 баллов - возвращает деньги, оплаченные ребятами за проезд.

"Говорит, что таким способом решил повысить успеваемость в школе", - пишет женщина.

В Херсоне маршрутчик возит прилежных учеников бесплатно (фото с Facebook-страницы Татьяны Близнецовой)

Такая инициатива водителя маршрутки в Херсоне восхитила украинцев, и в сети высказывают предположение, что и другие маршрутчики последуют примеру коллеги, чтобы побудить прилежно учиться как можно больше школьников.

  • Большой поклон ему. Если бы все такие были, то было бы очень хорошо, и все бы вокруг поменялось
  • Крутецкий водила!
  • Супер. Вы мой герой. Это невероятно, что есть еще такие люди. Браво!!!
  • Как хорошо, что еще есть нормальные люди, а то только и пишут про придурков, которые высаживают в мороз детей на дороге!
  • Молодец! Дай Бог здоровья этому водителю на многие годы! Только у таких людей воспитывается здоровая и умная нация! Побольше бы таких поступков от людей.
  • Пишите какой город, потому что пол страны перепостили как "своего"
  • Человек от Бога! Здоровья вам и вашей семье!
  • Умница. Хорошо, что есть исключения. И водитель маршрутки - это не синоним хамства.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области подняли цены на проезд, а также рассказывали, к чему стоит готовиться.

Напомним также, что весной в Украине может подорожать проезд в городском транспорте.

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Новости Украины Херсоншкольникиводителипроездмаршруткаучеба
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