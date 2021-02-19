У Херсоні маршрутник возить відмінників безкоштовно, щоб підвищити успішність у школі

Щедрий водій-"меценат" їздить в автобусі, що курсує по 33-му маршруту.

Чоловік просить пасажирів шкільного віку показати свої щоденники, і якщо оцінки від 10 до 12 балів - повертає гроші, сплачені дітьми за проїзд.

"Каже, що таким способом вирішив підвищити успішність у школі", - пише жінка.

Херсоні маршрутник возить старанних учнів безплатно (фото з Facebook-сторінки Тетяни Близнєцової)

Така ініціатива водія маршрутки у Херсоні захопила українців, і в мережі висловлюють припущення, що й інші маршрутники наслідують приклад колеги, щоб спонукати старанно вчитися якомога більше школярів.