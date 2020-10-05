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В Херсоне девочку-подростка сняли с крыши: хотела прыгнуть

Херсон, Понедельник 05 октября 2020 16:27
В Херсоне девочку-подростка сняли с крыши: хотела прыгнуть
В Херсоне девочка-подросток едва не погибла (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Патрульным полицейским удалось отговорить подростка от суицида

В Херсоне девочку-подростка успели снять с крыши недостроенного дома в Корабельном районе города. Она хотела совершить самоубийство.

Инцидент произошел в понедельник, 5 октября, около 9 часов утра. На горячую линию позвонили люди и сообщили, что на недостроенном доме находится подросток, который пытается совершить самоубийство. Детали рассказали на странице "Полиция Херсонской области" в Facebook.

На место происшествия сразу выехала патрульная полиция, руководство Херсонского отдела, следственно-оперативная группа и работники ювенальной превенции. Первыми на место успели сотрудники патрульной полиции и именно им удалось отговорить 15-летнюю девочку от трагического шага. Они провели с ней переговоры и помогли спуститься с 6-го этажа недостроенного дома.

Как выяснили полицейские, девочке 15 лет, и она жительница Херсона. Она решила покончить жизнь самоубийством из-за того, что у нее конфликты дома с родителями, а также в школе. Ребенка доставили в больницу, и ей оказывают необходимую помощь и работают психологи.

Следователи опрашивают родителей и друзей девочки и выясняют, что произошло и как можно устранить все причины такого решения в будущем.

Это не первый случай попытки суицида среди подростков за последнее время. Недавно мы писали о том, что десятиклассник в Одесской области порезал себе горло из-за постоянных издевок учителя.

А также мы рассказывали о том, что под Киевом учительница успела снять с окна второклассника, который хотел покончить жизнь самоубийством.

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Новости Украины Жизнь самоубийствоподростоксуицид
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