У Херсоні дівчинку-підлітка зняли з даху: хотіла стрибнути

У Херсоні дівчинка-підліток ледь не загинула (Колаж РБК-Україна)

Патрульним поліцейським вдалося переконати підлітка від суїциду

У Херсоні дівчинку-підлітка встигли зняти з даху недобудованого будинку в Корабельному районі міста. Вона хотіла вчинити самогубство.

Інцидент стався в понеділок, 5 жовтня, близько 9 години ранку. На гарячу лінію зателефонували люди та повідомили, що на недобудованому будинку знаходиться підліток, який намагається вчинити самогубство. Деталі розповіли на сторінці "Поліція Херсонської області" у Facebook.

На місце події одразу виїхала патрульна поліція, керівництво Херсонського відділу, слідчо-оперативна група та працівники ювенальної превенції. Першими на місце встигли співробітники патрульної поліції та саме їм вдалося відговорити 15-річну дівчинку від трагічного кроку. Вони провели з нею переговори та допомогли спуститися з 6-го поверху недобудованого будинку.

Як з'ясували поліцейські, дівчинці 15 років, і вона мешканка Херсона. Вона вирішила покінчити життя самогубством через те, що у неї конфлікти вдома з батьками, а також в школі. Дитину доставили в лікарню, і їй надають необхідну допомогу і працюють психологи.

Слідчі опитують батьків і друзів дівчинки та з'ясовують, що сталося і як можна усунути всі причини такого рішення в майбутньому.

Це не перший випадок спроби суїциду серед підлітків за останній час. Нещодавно ми писали про те, що десятикласник в Одеській області, порізав собі горло через постійні знущання вчителя.

А також ми розповідали про те, що під Києвом вчителька встигла зняти з вікна другокласника, який хотів покінчити життя самогубством.