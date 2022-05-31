Мы думали, нас минует: история харьковчанки, у которой ракета РФ забрала мужа и 5-месячного сына.

26 мая российский снаряд забрал у Александры сразу двух самых близких и родных людей - мужа Николая и пятимесячного сына Мишу.

Российские военные специально обстреливают жилые массивы в городах, и Харьков от таких обстрелов страдает уже третий месяц. Александра Коростилева вместе с мужем и маленьким сыном почти два месяца скиталась по другим регионам страны, а в конце мая решила вернуться домой. Чтобы помогать.

Муж взял малыша и поехал за женой

В тот день Александра была на работе. А Николай приехал за ней вместе с маленьким Мишкой.

"Я работала первые 4-5 дней. Он позвонил, спросил: "Может, сама доедешь, автобус же пустили?" Говорю: "Спускаться вниз холодно в футболке, погода ветреная", и он сразу: "Нет-нет. Все, выезжаю. Мишку беру и еду", - рассказала Александра.

Когда начался обстрел города, взрывы были слышны сначала вдалеке, потом звук стал мощнее. Александра оставалась в помещении парикмахерской вместе с коллегой и клиенткой. Через 20 минут произошел первый взрыв.

"Все остались живы, обрушилось, но нам всем очень повезло там. Находиться там было страшно, потому что мы не знали, что происходит на втором этаже. Может, там что-то взорвется, может, прилетит еще раз", - добавила харьковчанка.

Мишку мама отдала в руки отцу

Николай сказал женщинам выходить из здания и искать укрытие. Ребенок был все это время на руках у Александры, а потом она передала сына мужу. А сама обняла перепуганную клиентку. Девушку трясло, ей было страшно и Александра хотела ее успокоить.

А после Александра пошла за мужем. Но произошел новый взрыв, и девушка не дошла до них буквально четыре-пять шагов.

"И просто произошел взрыв, прилет. Меня привалило, я упала на колени. Я сбросила все и повернулась. Вижу черное тело, он был весь черный. Просто футболка и кровь во рту. Он захлебывается ею. Где Мишка, где мой сын? Я не вижу его, он не плачет, его нет…" - описывает тот момент Александра.

Ее врачи госпитализировали в больницу. Как говорит Александра, уже тогда она поняла, что от такого сильного удара ребенок не мог выжить. Всем, кто звонил в тот момент, она говорила, что мужа и сына больше нет.

"Увидев своего мужа, я поняла, что малыш не выживет. Это невозможно", - добавила Александра.

Тело Миши нашли через некоторое время на крыше подъезда. Его вырвало из рук отца и отбросило туда взрывной волной.

Мы думали, что нас минует

С первых дней полномасштабного вторжения России вся семья Александры занялась волонтерством. Но потом было принято решение перебраться в более спокойный регион. За два месяца они побывали в Кременчуге, Полтаве. Были в Ивано-Франковске - там находится старший сын Александры.

А после 9 мая семья решила вернуться домой. Устроиться на работу в другой области не получалось, а в Харькове ее предложили. Считали, что в городе стало безопаснее.

"Есть обстрелы, но мы думали, что это минует. Если метро открывается, если люди выходят на работу. В первую очередь мы думали, что нас это не зацепит, что у нас есть маленький ангел-хранитель, и мы будем жить-поживать, добра наживать и людям помогать", - говорит Александра.

Она просит людей пока не возвращаться в Харьков, особенно с детьми.

"Я хочу, чтобы они не чувствовали то, что я чувствую. Пусть они уедут отсюда", - добавляет девушка.

Ей сейчас отправляют люди деньги, но большинство средств она передает на потребности ВСУ. Помогает приобрести необходимое ее подруга и волонтер Мария.

Коля безумно любил сына

С самого рождения Николай был постоянно с сыном. Он везде его брал с собой, не расставался с ним. Александра, по словам Марии, еще не до конца понимает, что произошло.

"Она еще не понимает, что случилось. Она еще не осознает. Мы еще сидим и не осознаем. Мы сидим в машине, едем где-то по делам, мы думаем, как ни в чем ни бывало, что Николай дома с ребенком", - говорит Мария.

Александра с Николаем знакомы около 10 лет, из них последние 2,5 года - стали парой. Мишка - единственный сын Николая. Мальчик в пять месяцев научился говорить "Коль-коль" - по имени отца. Все социальные сети у Николая наполнены фотографиями маленького Мишки.

"Он его бешено любил, он и умер с ним", - говорит Александра.

У Александры есть еще один сын, ему сейчас 7 лет. Девушка не исключает, что заберет его и уедет к матери в Израиль.