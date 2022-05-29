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Ты не передумала выходить за меня? Трогательная история любви бойца с острова Змеиный, который попал в плен

Новина українською →
Воскресенье 29 мая 2022 19:04
Ты не передумала выходить за меня? Трогательная история любви бойца с острова Змеиный, который попал в плен Фото: История любви защитника Украины с острова Змеиный (Gazeta pl)
Автор: Анна Шиканова

Боец с острова Змеиный Валерий Закаблук успел пережить в 2022 году все - от самого страшного до самого счастливого. Он отправился защищать Украину, попал в плен, вернулся домой, женился на любимой и сейчас ожидает рождения первенца.

Трогательную историю любви и счастья 28-летнего защитника Украины рассказали в издании Ukrayna.pl.

Несколько месяцев присматривался

Валерий Закаблук окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедубы. Именно там полтора года назад он познакомился со своей будущей женой - Владиславой. Он увидел девушку на матче баскетбольной команды, которую она поддерживала как чирлидерка.

Несколько месяцев он присматривался к девушке, а потом наконец-то набрался храбрости подойти и познакомиться. Почти полтора года пара встречалась - ходили на свидания, Валерий дарил цветы и делал милые сюрпризы.

"А после выпуска приехал в форме ко мне на работу. У него впереди был отпуск, который собирался провести в родном селе в Полтавской области. Потому заметил: "Не мог уехать, не попрощавшись". Он подарил мне большой букет цветов и киндер. Я открыла его, когда Валерий ушел, а там - золотое колечко. Он знал, что я накануне потеряла кольцо, вот и решил сделать приятный подарок", - рассказала Владислава.

Предложение сделал прямо на вокзале

Но это еще не было предложением руки и сердца. После отпуска Валерий поехал на службу в Одессу, а еще через месяц ждал на вокзале любимую, которая ехала к нему в гости. Он держал в руках букет полевых цветов и встретив Владу, встал на одно колено, протянул ей кольцо и спросил: "Ты выйдешь за меня?". Она без раздумий согласилась.

Предложение прозвучало 22 августа 2021 года и молодые планировали сразу же расписаться. Но по некоторым обстоятельствам вынуждены были перенести роспись. Тогда они еще не знали, сколько испытаний им придется пережить.

Обстрел и плен на Змеином

В начале 2022 года Валерий вместе с другими бойцами 35-ой отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского отправился на остров Змеиный. А в первый же день полномасштабного вторжения России в Украину, остров начали обстреливать.

Владислава вспоминает те дни со слезами на глазах.

"Сначала в социальных сетях появилась информация, что все бойцы, которые защищали границу на Змеином, погибли. Через несколько дней стало известно, что они попали в плен. Все это было очень тяжело выдержать. А я на тот момент уже была беременна…", - рассказывает девушка.

Из плена украинские защитники вернулись только 1 апреля. "Я живой" - первые слова, которые Валерий сказал любимой по телефону. А потом было ожидание долгожданной встречи.

"Валера был в тяжелом состоянии - как моральном, так и физическом. Давала о себе знать контузия, которую он получил на Змеином", - добавляет Владислава.

Ты не передумала выходить за меня? Трогательная история любви бойца с острова Змеиный, который попал в пленТы не передумала выходить за меня?

Но все это не изменило намерений и планов молодого офицера. Сразу же после возращения он спросил девушку: "Ты не передумала выходить за меня? Станешь моей женой?"

Бойцы 229-го отдельного батальона 127 отдельной бригады ТРО взял на себя подготовку к свадьбе. На это у них было менее двух суток.

Уже 1 мая после обследования в больнице и 10-дневного отпуска лейтенант Закаблук вернулся на службу.

"Я хочу жить на своей родной земле, поэтому должен ее защищать", - сказал он родным.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Черниговом отца новорожденной переодевали в "бабу Шуру", чтобы его не расстреляли оккупанты.

А также мы рассказывали о том, что британец приютил украинскую беженку, а потом сбежал с ней от жены.

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