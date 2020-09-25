У Херсоні активісти спіймали бізнесмена-педофіла: "самосуд" зняли на відео

У Херсоні затримали педофіла (колаж РБК-Україна)

Активісти виклали в мережу листування зловмисника з дівчиною

У Херсоні викрили педофіла, який збирався розбестити 14-річну дівчинку. Зловмисника затримали активісти, які "провчили" чоловіка та влаштували допит на камеру, записавши зізнання любителя школярок.

Крім того, в мережі опублікували листування 32-річного бізнесмена з Чаплинки, який приїхав до обласного центру на зустріч з неповнолітньою.

Чоловік на ім'я Олександр розповів активістам, що планував "завести стосунки" зі школяркою. Про це красномовно вказує викладений в інтернет дуже відвертий діалог бізнесмена і дівчинки.

У ньому підозрюваний відкрито схиляв школярку до статевого акту, пропонував винагороду (телефон і квіти, 1000 чи 2000 гривень - в залежності від "послуг"), розпитував про невинність дівчинки та просив не розповідати нікому про такі прохання - мовляв, йому за це "світить" в'язниця.

Відео "самосуду" над педофілом, які влаштували активісти, можна подивитися за цим посиланням.

Заяв за фактом події до поліції не надходило ані від чоловіка, ані від його викривачів.

Правоохоронці після перевірки інформації в результаті моніторингу інтернет видань і соцмереж дійшли висновків, що в даному факту вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України "Розбещення неповнолітніх". Про це пише місцеве видання Kherson.net.ua.

Очікується, що незабаром відомості внесуть до ЄРДР і буде відкрито кримінальне провадження.

Раніше повідомлялося, що у Львові в дитячому таборі директор ґвалтував дівчаток, і зараз педофіла звинуватили в розбещенні 11 дітей.

Також ми писали про те, що нещодавно під Одесою розгорівся грандіозний скандал - головлікаря будинку малятка звинувачують у розбещенні дітей.