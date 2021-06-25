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Торнадо разрушил четыре села в Чехии, есть жертвы

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Чехия, Пятница 25 июня 2021 00:38
Торнадо разрушил четыре села в Чехии, есть жертвы Фото: Торнадо на юге Чехии вызвало серьезные разрушения (Twitter/CT24zive)
Автор: Артур Родивилов

Мощный торнадо разрушил четыре села в Чехии. Жертвами стали пять человек, около 150 человек получили ранения.

Об этом сообщает издание Express.

Наиболее пострадали от удара стихии села Грушки, Лужице, Моравска-Нова-Весь и Микулчице.

Спасатели сообщают, что в общей сложности от торнадо пострадали семь населенных пунктов в Южноморавском крае. Под развалинами жилых домов находятся люди, ведутся спасательные операции.

Чешская армия была переброшена в зону бедствия. В общей сложности не менее 30 тысяч домов остались без электричества после торнадо.

Президент Чехии Милош Земан поблагодарил службы экстренной помощи за реакцию на инцидент. Сильные торнадо - редкое явление в Чешской Республике, последний из которых был зафиксирован в 2018 году.

Напомним, недавно по Японии пронесся сильный торнадо. Он оставил людей без электричества, несколько человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что торнадо обрушился на Северную Каролину. Там тоже погибли люди.

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