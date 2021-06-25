Торнадо разрушил четыре села в Чехии, есть жертвы

Мощный торнадо разрушил четыре села в Чехии. Жертвами стали пять человек, около 150 человек получили ранения.

Об этом сообщает издание Express .

Наиболее пострадали от удара стихии села Грушки, Лужице, Моравска-Нова-Весь и Микулчице.

Спасатели сообщают, что в общей сложности от торнадо пострадали семь населенных пунктов в Южноморавском крае. Под развалинами жилых домов находятся люди, ведутся спасательные операции.

Kostel a škola dle popisku na FB v Hruškách. pic.twitter.com/Ts5jiGjk7T — Jakub Vácha (@Vacha_CT) June 24, 2021

Чешская армия была переброшена в зону бедствия. В общей сложности не менее 30 тысяч домов остались без электричества после торнадо.

Jihem Moravy se podle meteorologů s největší pravděpodobností prohnalo tornádo. Lidé ho zachytili na fotografiích. Poslední bylo v ČR v roce 2018. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Hlášeny jsou obrovské škody. Takto po bouři vypadá Lužice na Hodonínsku pic.twitter.com/dA0GwSBjt6 — CT24zive (@CT24zive) June 24, 2021

Президент Чехии Милош Земан поблагодарил службы экстренной помощи за реакцию на инцидент. Сильные торнадо - редкое явление в Чешской Республике, последний из которых был зафиксирован в 2018 году.