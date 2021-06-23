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Польшей пронесся ураган: спасатели выезжали на вызовы более 2600 раз

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Польша, Среда 23 июня 2021 10:17
Польшей пронесся ураган: спасатели выезжали на вызовы более 2600 раз Фото: в Польше пронесся сильный ураган и ливень
Автор: Мария Кучерявец

В Польше пронесся сильный ураган и ливень. В результате непогоды были повреждены крыши домов, повалены деревья и подтоплены улицы.

Об этом сообщает RMF24.

Отмечается, что спасатели до сих пор ликвидируют последствия шторма. Так, начиная со вчерашнего вечера, пожарные выезжали на вызовы более 2600 раз. Больше всего в Великопольском воеводстве - до 1300 раз.

В Малопольском воеводстве спасатели получили более 500 заявок, в Мазовецком - более 300, а в Лодзинском - 140.

Работа сотрудников спасательной службы заключалась в большинстве в откачке воды и обрубке поваленных деревьев и веток.

Известно, что над центральной частью Малопольши прошел град. По данным местной пожарной охраны, подавляющее большинство мероприятий, связанных с атмосферными событиями, касались столицы региона. Только в Кракове сообщается о почти 350 вмешательств пожарных.

Отмечается, что затоплены улицы и поваленные деревья сделали невозможным движение трамваев в Кракове. К тому же сильный ветер сорвал четыре крыши и повредил 18.

Ураган также пронесся над Познанем во второй половине дня. Там несколько часов были большие трудности на дорогах - водители стояли в пробках, ведь участки дороги были сильно затоплены.

Без света остались более 23 тысяч граждан. Отмечается, что пострадавших в результате непогоды не зафиксировано.

Фото: последствия непогоды в Польше (twitter.сom / krakow.pl)

A: Podtopiony autobus 146 przy Szarych Szeregów.

Posted by Spotted: MPK Poznań on Tuesday, June 22, 2021

T: Tymczasem w Swarzędzu.

Posted by Spotted: MPK Poznań on Tuesday, June 22, 2021

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Польша спасатели ливень подтопление шторм
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