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Хелловін у Києві: список небанальних подій з містичною атмосферою

Заходи в Києві до Хелловіну (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Хелловін - це свято з особливою атмосферою, воно містичне і таємне. В Україні його почали сприймати і святкувати наприкінці 1990-х років. З того часу щороку прийнято влаштовувати тематичні заходи.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список подій у Києві з містичною атмосферою які присвячені Хелловіну та ділиться з вами списком

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: сайти Капітан Київ, Театр на Подолі, Київ Модерн-Балет, Київський Код.

Містичні події Києва присвячені Хелловіну 

Напередодні Хелловіну все місто стає усипане гарбузами, яким часто домальовують обличчя нечистих сил. Це виглядає моторошно, але дарує киянам особливу атмосферу.

А також місцеві заклади організовують цікаві вистави, екскурсії, лекції. 

Куди піти в Києві напередодні Хелловіну (фото: Freepik)

Містичні екскурсії 

27 жовтня о 18:30 Київський код проводить "Ніч у музеї аптеці". Це містична та дуже цікава екскурсія, яка дозволить вам:

  • погуляти подолом та відчути смак його таємних  історій
  • поговорити про спіритизм, лікарів, пророків та геніальних музикантів
  • відкрити таємницю заточеного безумця
  • а ввечері завітати до музею аптеки, де витає духмяний аромат лікарських та чарівних трав, хата знахарки і навіть лабораторія алхіміка та багато інших таємниць. 

28 жовтня о 11:15 організатори з об'єднання Капітан Київ запрошують на "Містичні історії в нетрях Подолу" - прогулянку вуличками Подолу та його химерними двориками.

А 29 жовтня о 15:00 у вас буде можливість дізнатися більше про відьом Києва. Це ще одна містична екскурсія, яка розкриє загадковий світ відьом. Ви зможете дізнатися легенди про життя та їхнє справжнє обличчя. 

Куди піти в Києві напередодні Хелловіну (фото: Freepik)

Вистави 

29 жовтня о 16:00 Театр на Подолі презентує сучасне українське фентезі "Приворотне зілля" за мотивами п’єси Братів Капранових. 

У той же день о 18:00 на сцені Жовтневого палацу Kyiv Modern Ballet ставить балет за мотивами повісті Миколи Гоголя "Вій".

Лекції 

31 жовтня о 19:00 Kyiv.482 організовують лекцію на тему "Історія народної магії: передбачення, любов та щаслива доля".

А того ж дня о 19:30 у Avangarden Gallery запрошують на лекцію "Хелловін та українські традиції: що спільного", яка допоможе розвіяти власні міфи та дізнатися, як насправді впливають прикмети і обряди на наше життя. 

Раніше ми рекомендували 8 фільмів українською, які треба подивитися на Хелловін.

Читайте також, що треба обов'язково встигнути до свята.

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КиївХелловін