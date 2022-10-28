Страшно цікаво: 8 фільмів українською, які треба подивитися на Хелловін

Адже ніщо не сповнює атмосферою перед Днем святих краще, ніж привиди та скажені клоуни на екрані.

Подібно до зворушливих мелодій на Різдво чи подарунків на День закоханих - Хелловін не може існувати без вечірнього кіномарафону.

Тож, готуйтеся до містики та небезпечних пригод. Тільки не озирайтеся під час перегляду - пропустите найцікавіше.

Тому Styler спільно з медіасервісом MEGOGO підготував добірку фільмів, від яких мурахи йдуть по шкірі.

Про що фільм

Світ заполонили хижі прибульці, що орієнтуються на звук. Сімейство Ебботів намагається вижити, відшукати інших людей і робити це все дуже тихо.

Чому варто дивитися

Така ж страшна, як і оригінал, друга частина змусить глядачів постійно триматися за край дивану. Фільм лякає не насильством і кров’ю, а нестерпною напругою, яка постійно зростає. Режисер Джон Кразінські вдруге впорався "на відмінно" - бездоганне поєднання операторської роботи, звукового оформлення та монтажу дарують моторошний і незабутній досвід.

Про що фільм

У продовженні постапокаліптичної комедії команда харизматичних мисливців знову подорожує і вбиває зомбі. Істоти стали розумнішими, тож завдання героїв ускладнюється.

Чому варто дивитися

Другий "Зомбіленд" тішить шанувальників, які десять років чекали продовження. Тачки стали більшими, пушки крутішими, а персонажі Вудді Гаррельсона, Емми Стоун і Джессі Айзенберга завзято жартують та відправляють потвор у пекло. Сиквел не налаштовує глядачів на серйозний лад, але навіщо це потрібно? Кінець світу має бути веселим.

Про що фільм

Юна дизайнерка Елоїза живе в Лондоні та захоплюється стилем 1960-х. Дивним чином вона потрапляє в цю епоху, але минуле починає перетинатися з реальністю й руйнувати її життя.

Чому варто дивитися

Що станеться, якщо змішати моду, шістдесяті та надприродні явища? Вийде психологічний трилер, який обов’язково треба дивитися на Хелловін. Кіно містить унікальний візуальний стиль, чудовий саундтрек і сюжет, який навмисно плутає глядача - іншими словами, все, чого треба очікувати від Едгара Райта.

Про що фільм

Після першої перемоги над Пеннівайзом пройшло 27 років. Усі члени "Клубу Невдах" ведуть окреме доросле життя. Але одного дня пекельний клоун повертається…

Чому варто дивитися

Актори настільки тонко вловили хімію дорослих та розгублених друзів, що фільм, попри довгий хронометраж, тримає на гачку. Окремих компліментів заслуговує Білл Скашґорд. Він створив жахливу потвору - хаотичне лихо, яке ще довгі роки буде іконою фільмів жахів. Його Пеннівайз знає слабкі місця героїв і тільки радий постійно підживлювати їхні страхи.

Про що фільм

Божевільний винахідник імітує самогубство і стає невидимим, щоб тероризувати Сесілію, колишню дівчину. Поліція не вірить героїні, та вона не збирається терпіти знущання.

Чому варто дивитися

"Людина-невидимка" - своєчасний, актуальний і по-справжньому жахливий фільм. Режисер вкладає сучасний контекст в образ класичного монстра, щоб дослідити теми аб’юзу, токсичності та газлайтингу. А енергійна і несамовита гра Елізабет Мосс надає історії необхідного спалаху.

Про що фільм

Коли улюблена кішка сім’янина Луїса гине під колесами авто, чоловік припускається величезної помилки. Він ховає її на загадковому кладовищі, де за легендами оживає кожен похований.

Чому варто дивитися

Рімейк "Кладовища" змінює події оригіналу, але залишається моторошним кіно. Звичайна родина необережно ступає на містичну стежку, що призводить до жахливих наслідків - таким героям хочеться співчувати. Чи можна обдурити природну смерть та чим за це доведеться платити? Фільм сподобається усім, хто шукає жорстоке, але легке для сприйняття видовище.

Про що фільм

Майкл Маєрс знає, чим потішити родичів на Хелловін. Божевільний вбивця вкотре занадто буквально сприймає вислів "найстрашніший день року" і бере в руки великий кухонний ніж.

Чому варто дивитися

Поціновувачі хардкорного насильства будуть задоволені. Тут більше жорстокості, персонажів та хаосу. Хочете побачити, як Майкл Маєрс із легкістю розправляється з бідолахами, які опинилися на його шляху? Тоді вмикайте цей фільм на Хелловін.

Про що фільм

Аделаїда Вілсон разом із родиною повертається до будинку дитинства. У героїні погані передчуття, але вона навіть не здогадується, крізь що доведеться пройти. Родина протистоятиме чотирьом вбивцям. І найжахливіше, що ці четверо - вони самі.

Чому варто дивитися

Талановитий Джордан Піл знову досліджує екзистенційні шляхи й тему одержимості - цього разу через класичну ідею свідомого та несвідомого, Джекіла й Гайда. "Ми" - збалансована суміш жаху та соціального коментаря. Історія змушує героїв дивитися в темне дзеркало, а глядачів лякає брутальністю та сміливістю ідеї.