Хэллоуин в Киеве: список небанальных событий с мистической атмосферой

Хэллоуин – это праздник с особой атмосферой, он мистический и тайный. В Украине его начали воспринимать и праздновать в конце 1990-х. С этого времени ежегодно принято устраивать тематические мероприятия.
РБК-Украина (проект Styler) собрало список событий в Киеве с мистической атмосферой, посвященных Хэллоуину и делится с вами списком
При подготовке материала были использованы источники: сайты Капитан Киев, Театр на Подоле, Киев Модерн-Балет, Киевский Код.
Накануне Хэллоуина весь город становится усыпан тыквами, которым часто дорисовывают лицо нечистых сил. Это выглядит жутко, но дарит киевлянам особую атмосферу.
А также местные заведения организуют интересные представления, экскурсии, лекции.
Куда пойти в Киеве накануне Хэллоуина (фото: Freepik)
27 октября в 18:30 Киевский код проводит "Ночь в музее аптеке". Это мистическая и очень интересная экскурсия, которая позволит вам:
28 октября в 11:15 организаторы из объединения Капитан Киев приглашают на "Мистические истории в дебрях Подола" - прогулку по улочкам Подола и его причудливым дворикам.
А 29 октября в 15:00 у вас будет возможность узнать больше о ведьмах Киева. Это еще одна мистическая экскурсия, которая раскроет загадочный мир ведьм. Вы сможете узнать легенды о жизни и их настоящем лице.
Куда пойти в Киеве накануне Хэллоуина (фото: Freepik)
29 октября в 16:00 Театр на Подоле презентует современное украинское фэнтези "Приворотное зелье" по мотивам пьесы Братьев Капрановых.
В тот же день в 18:00 на сцене Октябрьского дворца Kyiv Modern Ballet ставит балет по мотивам повести Николая Гоголя "Вий".
31 октября в 19:00 Kyiv.482 организуют лекцию по теме "История народной магии: предсказание, любовь и счастливая судьба".
В тот же день в 19:30 в Avangarden Gallery приглашают на лекцию "Хэллоуин и украинские традиции: что общего", которая поможет развеять собственные мифы и узнать, как на самом деле влияют приметы и обряды на нашу жизнь.
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