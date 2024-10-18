На Хелловін і не тільки. 7 атмосферних фільмів про магію та чари, які не залишать вас байдужими

"Фокус-Покус"

Культовий фільм розповість про трьох відьом, які повертаються до життя в ніч на Хелловін. І хлопчик, чию сестру вкрали чародійки, намагається її врятувати. Сюжет здається моторошним, але насправді це гарна та легка комедія, яку можна подивитися усією родиною.

"Бітлджус"

А ця стрічка розповість про привидів та містику. Молоде подружжя заселяється у заміський будиночок та мріє про щасливе майбутнє. Але раптова смерть все змінить. Чоловік та його дружина стають привидами і мають захистити нових мешканців своєї оселі від дуже злого демона.

"Дім дивних дітей міс Сапсан"

Дуже атмосферна стрічка, в якій ви побачите дітей з дуже різними здібностями. Всі вони живуть на таємничому острові, ними опікується міс Сапсан, яка прагне захистити їх від усіх злих істот.

"Сімейка Адамсів" (1991)

Цей фільм неймовірно популярний в усьому світі. І якщо ви ще не бачили саме цю екранізацію історії про родину Адамсів - час це виправити. Стрічку оцінять як діти, так і дорослі, адже в ній є всі - гумор, цікавий сюжет та неймовірні актори.

"Едвард Руки-Ножиці"

Похмурий та щемливий фільм змусить замислитися. Він ідеально підійде для осені, а сюжет, в якому йдеться про загадкову істоту, не залишить вас байдужими. До того ж головного героя зіграв Джонні Депп.

"Мисливці за привидами" (1984)

Ще один культовий фільм, який потрібно подивитися хоча б раз у житті. Привиди та мисливці змусять вас реготати й на якийсь час з головою пірнути у сюжет. Стрічка дуже легка на сприйняття, а тому ви чудово проведете вечір, якщо додасте її до свого плейлиста фільмів.

"Фантастичні звірі і де їх шукати"

Фани Гаррі Поттера, ймовірно, вже бачили цей фільм. Втім, якщо ви ще не знайомі з сюжетом або навіть не вважаєте себе поціновувачем стрічок про Хогвартс, подивитися варто.



