На Хэллоуин и не только. 7 атмосферных фильмов о магии и волшебстве, которые не оставят вас равнодушными

"Фокус-покус"

Культовый фильм расскажет о трех ведьмах, возвращающихся к жизни в ночь на Хэллоуин. И мальчик, чью сестру украли волшебницы, пытается ее спасти. Сюжет кажется жутким, но на самом деле это добрая и легкая комедия, которую можно посмотреть всей семьей.

"Битлджус"

А эта лента расскажет о привидениях и мистике. Молодые супруги заселяются в загородный домик и мечтают о счастливом будущем. Но внезапная смерть все изменит. Муж и его жена становятся привидениями и должны защитить новых жителей своего дома от очень злого демона.

"Дом странных детей мисс Сапсан"

Очень атмосферная лента, в которой вы увидите детей с очень разными способностями. Все они живут на таинственном острове, о них заботится мисс Сапсан, стремящаяся защитить их от всех злых существ.

"Семейка Адамсов" (1991)

Этот фильм невероятно популярен во всем мире. И если вы еще не видели именно эту экранизацию истории о семье Адамсов - пора это исправить. Ленту оценят как дети, так и взрослые, ведь в ней есть все - юмор, интересный сюжет и невероятные актеры.

"Эдвард Руки-Ножницы"

Мрачный и трогательный фильм заставит задуматься. Он идеально подойдет для осени, а сюжет, в котором говорится о загадочном существе, не оставит вас равнодушными. К тому же главного героя сыграл Джонни Депп.

"Охотники за привидениями" (1984)

Еще один культовый фильм, который нужно посмотреть хотя бы раз в жизни. Призраки и охотники заставят вас хохотать и на время с головой окунуться в сюжет. Лента очень легкая на восприятие, а потому вы прекрасно проведете вечер, если добавите ее в своей плейлист фильмов.

"Фантастические твари и где они обитают"

Фаны Гарри Поттера, вероятно, уже видели этот фильм. Впрочем, если вы еще не знакомы с сюжетом или даже не считаете себя ценителем лент о Хогвартсе, посмотреть стоит.