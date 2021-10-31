Хэллоуин 2021: страшно красивые поздравления с колоритным праздником

Хэллоуин отметят в Украине вместе со многими другими странами мира в ночь с 31 октября на 1 ноября. Этот колоритный и жутковатый праздник уже прочно приобрел формат забав и стал поводом повеселиться и "наколдовать" вкуснятину, нарядившись в костюм нечисти, тем самым интерпретируя обычаи христианского Дня всех святых, традиции и обряды древнего языческого западного Самайна, и даже славянской Велесовой ночи.
В эту яркую дату также принято "пугать" своими поздравлениями знакомых, коллег и близких, хотя часто это вызывает только улыбки и оставляет приятные эмоции. Яркие примеры таких поздравлений с Хэллоуином мы собрали для вас в материале ниже.
Самый страшный праздник в мире
Наконец-то наступил!
В каждом доме и квартире
Ветер окна приоткрыл.
Тыквы страшные такие
Перед окнами стоят -
Для того, чтоб духи злые,
Не проникли, говорят.
Тот, кто верит в предрассудки,
Будет в ужасе кричать.
Ну а мы готовы сутки
Этот праздник отмечать.
Наливай бокал полнее -
Мы напоим и чертей!
Чтобы было веселее,
Мы пойдем гулять скорей!
***
***
Пусть этот праздник, Хэллоуин,
Откроет вам секрет один:
За страшной маской нужно скрыться
Да в чудо-юдо нарядиться
Ради того, чтоб всех пугать,
А духов злых совсем прогнать.
Вы в тыкву свечку поместите,
Огненный взгляд ей подарите.
Кто праздник весело встречает -
тот страха вовсе не узнает.
Ребята, ярких вам картин
Увидеть в праздник Хэллоуин!
***
Жди пугающих и зловещих сюрпризов этой ночью! Страшно? Тогда поздравляю с Хэллоуином! Пусть все зло, которое было и, возможно, есть в твоей жизни, исчезнет навсегда, а пугающие тебя проблемы станут ничтожными и безобидными. Развлекайся, пугай и веселись на полную катушку. Главное, не затеряйся среди других "монстров", умей быть собой.
***
***
Страхи мы сегодня
Все прогоним прочь,
Пусть Хэллоуин подарит
Нам веселья ночь.
Смехом и огнями
Мы разгоним нечисть,
Жизнь без страхов станет
И добрей, и легче!
***
Поздравляем! На пороге появился Хэллоуин –
Привидений покровитель и страшилок господин.
Украшайте дом свечами, тыкве сделайте глаза,
И начните снова верить в сказки или чудеса.
***
***
Пусть вся нечисть проходит мимо, а семья и друзья будут рядом! Желаю веселого Хэллоуина, ярких свечей, не сильно пугающих тыкв! Чтобы в твоем арсенале было полно конфет и сладостей!
***
Пусть торжествует тьма над светом
Всего один лишь раз в году.
Придет конец уже с рассветом
Кощеям, ведьмам, колдуну.
Мы в Хэллоуин наденем маски,
Пойдем соседей в них пугать.
Пусть щедро нечисть угощают,
А мы всех будем поздравлять.
***
***
Готовь костюм сегодня пострашней,
Из тыквы вырезай смешную морду
И собирай наряженных друзей,
Пускай примкнут к ночному хороводу!
Большой костер зажгите во дворе,
И в жертву тыкву принеси со свечкой!
Конфет насыпьте местной детворе,
Пусть весело пройдет сегодня вечер.
***
С Хэллоуином! Пусть все страшилки в жизни окажутся игрушечными, понарошку, как на этот праздник! Желаю удачи, веселья, много-премного настоящего позитива и ничего не бояться, разве что в шутку и на Хэллоуин!
***
***
От древних кельтов взяв начало,
Хэллоуин пришел и к нам,
Ворвавшись ярким маскарадом,
Как почесть злу и колдунам.
Но чары тьмы пусть не затронут
Согретых светом ваших душ.
Пусть беды в омуте потонут
И грянет счастья громкий туш!
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С Хэллоуином! Сегодня страшное становится веселым, интересным и забавным! Желаю ярких впечатлений и перевоплощений! Пускай ничто пугающе жуткое не будет жутко пугающим! Пусть появятся супервозможности и супердрузья! Чудес тебе, веселья и забавных приключений! Держи интригу и наслаждайся атмосферой!
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На Хэллоуин я пожелаю,
Свои страхи не скрывая,
Отлично праздник провести,
В круг пальца нечисть обвести!
Найти костюм страшнее всех,
Тогда нагрянет и успех!
Конфет побольше соберешь,
Когда страшнее ты пугнешь.
Про тыкву только не забудь -
И твой кошмарный будет путь.
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Напомним, ранее мы писали про традиции, обычаи и интересные факты о Хэллоуине - празднике, которому уже 2 тысяч лет.
Добавим, что украинские священники объяснили, могут ли православные праздновать Хэллоуин.