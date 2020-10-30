Хэллоуин 2020: три классных способа вырезать тыкву

Хэллоуин или Ночь накануне Дня всех святых отмечается ежегодно в последний день октября, и дата этого мистического и жутковатого праздника остается неизменной. В последнее время в Украине этот праздник тоже отмечают. В ночь с 31 октября на 1 ноября люди вновь будут наряжаться в костюмы нечистой силы и пугать друг друга фразой Trick-or-treat" (сладость или гадость).

Тыква со свечкой (или "светильник Джека") - неизменный атрибут и главный символ праздника - изначально выполняла функцию отпугивания нечистой силы. А еще, чтобы гуляющие по Земле души умерших нашли обратную дорогу в чистилище. Также в давние времена люди разжигали ритуальные костры, а праздничный огонь считали очищающим от грехов и болезней. Как правильно вырезать тыкву читайте в нашем материале.

Тыква станет классным украшением праздника. Возьмите для заготовки тыкву, шаблон для рисунка, острый нож, ложку, ручку или фломастер.

Чтобы нарисовать на тыкве рожицу можно скачать в интернете шаблон, а потом с помощью кнопок прикрепить его и вырезать. Можно и без него, самостоятельно нарисовав рисунок, а потом вырезать.

Мякоть тыквы доставать можно ложкой, но рукой намного проще.

Это способ подходит для тех, кто нарисовал трафарет самостоятельно.

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