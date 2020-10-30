Хеллоуїн 2020: три класних способу вирізати гарбуз

Хеллоуїн чи Ніч напередодні Дня всіх святих відзначається щорічно в останній день жовтня, та дата цього містичного і моторошного свята залишається незмінною. Останнім часом в Україні це свято також відзначають. В ніч з 31 жовтня на 1 листопада люди знову будуть вбиратися в костюми нечистої сили і лякати один одного фразою Trick-or-treat" (солоденьке або гидота).

Гарбуз зі свічкою (або "світильник Джека") - незмінний атрибут і головний символ свята - спочатку виконував функцію відлякування нечистої сили. А ще, щоб гуляючі по Землі душі померлих знайшли дорогу в чистилище. Також в давні часи люди розпалювали ритуальні багаття, а святковий вогонь вважали,що очищає від гріхів та хвороб. Як правильно вирізати гарбуз читайте в нашому матеріалі.

Гарбуз стане класною прикрасою свята. Візьміть для заготівлі гарбуз, шаблон для малюнка, гострий ніж, ложку, ручку чи фломастер.

Щоб намалювати на гарбузі пику можна скачати в інтернеті шаблон, а потім за допомогою кнопок прикріпити його і вирізати. Можна і без нього, самостійно намалювавши малюнок, а потім вирізати.

М'якуш гарбуза діставати можна ложкою, але рукою набагато простіше.

Це спосіб підходить для тих, хто намалював трафарет самостійно.

Читайте також коли будемо святкувати Хеллоуїн 2020, головні традиції і заборони.