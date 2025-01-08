Хек з овочами в сметані: рецепт страви, яка вразить родичів

Що потрібно для хека в сметані

Для того, щоб приготувати хека в сметані, необхідні такі продукти:

вода - 150 мл

філе хека (або минтая) - 700 г

сметана - 250 г

морква - 200 г

цибуля - 120 г

борошно - 2-3 ст. л.

олія - 25 г

сіль - до смаку

перець - до смаку

суміш спецій до риби - до смаку

Як готувати хека в сметані

Для того, що приготувати хека в сметанному соусі з морквою та цибулею, найкраще одразу обирати філе без кісточок. Рибу потрібно нарізати на невеликі шматочки - трохи більшого розміру, ніж нагетси.

Перекладіть нарізане філе у глибоку миску, присипте сіллю та перцем. Крім цього, для більш виразного аромату, присипте рибу улюбленою спецією.

В окрему миску насипте борошно. В ньому потрібно обваляти кожен шматочок риби.

Розігрійте олію в пательні з товстими стінками. Обсмажте кожен шматочок риби до золотистого кольору.

Як готувати хека в сметані (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і готування)

Тим часом почистьте цибулю та моркву. Наріжте цибулю півкружальцями, а моркву натріть на тертці.

Готову рибу перекладіть в інший посуд. Спершу обсмажте цибулю до розм'якшення, протягом 5 хвилин. Після цього додайте моркву та обсмажте інгредієнти протягом 7 хвилин, періодично перемішуючи.

Потім покладіть до засмажки обсмажену рибу, влийте холодну воду та перемішайте продукти. Це необхідно для швидкого охолодження, інакше сметана, яку також потрібно додати на цьому етапі, може одразу згорнутися.

Ще раз перемішайте хека з морквою і цибулею та тушкуйте страву протягом декількох хвилин, на маленькому вогні. Скуштуйте готову страву і за необхідності підсоліть або поперчіть.