"Хай сльози тільки від щастя": хто святкує день ангела 28 березня та як красиво привітати іменинника

Деякі люди не стежать за церковним календарем та навіть не знають, коли в них день ангела. І якщо ви зумієте підготуватися заздалегідь та зробити сюрприз, іменинник точно буде у захваті.
У кого день ангела 28 березня, а також як красиво привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Побажайко", "Гумореска".
Не забудьте побажати усього найкращого людям з такими іменами: Мануїл, Агапій, Никанор, Марія, Олександр.
"У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще - нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з Ангелом Хранителем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!".
Раніше ми вже розповідали, коли святкують Великдень за новим календарем в Україні і світі.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, як красиво привітати з іменинами в SMS.