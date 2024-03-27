"Пусть слезы только от счастья": кто празднует день ангела 28 марта и как красиво поздравить именинника

Некоторые люди не следят за церковным календарем и даже не знают, когда у них день ангела. И если вы сумеете подготовиться заранее и преподнести сюрприз, именинник точно будет в восторге.
У кого день ангела 28 марта, а также как красиво поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Побажайко", "Гумореска".
Не забудьте пожелать всего лучшего людям со следующими именами: Мануил, Агапий, Никанор, Мария, Александр.
"У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще - нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з Ангелом Хранителем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!".
Раньше мы уже рассказывали, когда празднуют Пасху по новому календарю в Украине и мире.
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