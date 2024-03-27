"Хай сльози тільки від щастя": хто святкує день ангела 28 березня та як красиво привітати іменинника
Деякі люди не стежать за церковним календарем та навіть не знають, коли в них день ангела. І якщо ви зумієте підготуватися заздалегідь та зробити сюрприз, іменинник точно буде у захваті.
У кого день ангела 28 березня, а також як красиво привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Побажайко", "Гумореска".
Кого вітати з днем ангела - іменинники 28 березня
Не забудьте побажати усього найкращого людям з такими іменами: Мануїл, Агапій, Никанор, Марія, Олександр.
Як красиво привітати з іменинами
- "Зичу щастя, міцного здоров'я та любові! Нехай ангели завжди ведуть тебе до світлого майбутнього, даруючи мудрість і спокій, хай сльози будуть тільки від щастя!"
- "З днем ангела! Зичимо тобі безмежної любові, невичерпної енергії та неймовірних досягнень! Нехай твій ангел-хранитель завжди приносить тобі мудрість і направляє твій шлях у вірному напрямку"
- "Вітаємо тебе з днем ангела! Нехай ангел тебе обіймає своїми невидимими крилами, наповнюючи життя найприємнішим світлом. Нехай кожен новий день приносить тобі невичерпну енергію для здійснення мрій та невичерпний запас натхнення для досягнення великих вершин"
- "Нехай кожен момент твого життя буде як пригода, наповнена радістю та теплом. Нехай кожен день приносить нові можливості, а кожен вечір - спокій і гармонію".
Красивий вірш на день ангела
"У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще - нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з Ангелом Хранителем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!".
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