"Хай сльози тільки від щастя": хто святкує день ангела 28 березня та як красиво привітати іменинника

Деякі люди не стежать за церковним календарем та навіть не знають, коли в них день ангела. І якщо ви зумієте підготуватися заздалегідь та зробити сюрприз, іменинник точно буде у захваті.

У кого день ангела 28 березня, а також як красиво привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Побажайко", "Гумореска".