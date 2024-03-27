"Пусть слезы только от счастья": кто празднует день ангела 28 марта и как красиво поздравить именинника
Некоторые люди не следят за церковным календарем и даже не знают, когда у них день ангела. И если вы сумеете подготовиться заранее и преподнести сюрприз, именинник точно будет в восторге.
У кого день ангела 28 марта, а также как красиво поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Побажайко", "Гумореска".
Кого поздравлять с днем ангела - именинники 28 марта
Не забудьте пожелать всего лучшего людям со следующими именами: Мануил, Агапий, Никанор, Мария, Александр.
Как красиво поздравить с именинами
- "Желаю счастья, крепкого здоровья и любви! Пусть ангелы всегда ведут тебя к светлому будущему, даря мудрость и покой, пусть слезы будут только от счастья!"
- "С днем ангела! Желаем тебе безграничной любви, неистощимой энергии и невероятных достижений! Пусть твой ангел-хранитель всегда приносит тебе мудрость и направляет твой путь в верном направлении"
- "Пусть каждый момент твоей жизни будет как приключение, наполненное радостью и теплом. Пусть каждый день приносит новые возможности, а каждый вечер - спокойствие и гармонию".
Красивый стих на день ангела на украинском языке
"У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще - нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з Ангелом Хранителем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!".
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