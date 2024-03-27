"Пусть слезы только от счастья": кто празднует день ангела 28 марта и как красиво поздравить именинника

Некоторые люди не следят за церковным календарем и даже не знают, когда у них день ангела. И если вы сумеете подготовиться заранее и преподнести сюрприз, именинник точно будет в восторге.

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Побажайко", "Гумореска".

У кого день ангела 28 марта, а также как красиво поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"У цей святковий день приймай найкращі побажання Душевного тепла, добра, краси й любові, А ще - нехай здійсняться сподівання, Щоб рідні та близькі були здорові. Ти з Ангелом Хранителем своїм Дружи всім серцем, довіряй секрети, І вір в дива чудесні разом з ним, Так не потрапиш ти у злі тенета!".

Не забудьте пожелать всего лучшего людям со следующими именами: Мануил, Агапий, Никанор, Мария, Александр.

Раньше мы уже рассказывали, когда празднуют Пасху по новому календарю в Украине и мире.

Кроме того, недавно стало известно, как красиво поздравить с именинами в SMS.