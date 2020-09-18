Хасиды ушли с украинской границы, оставив горы мусора (фото)

Сотни хасидов, намусорив на границе Украины, переместились в города Беларуси, чтобы отпраздновать Новый год
Паломники-хасиды покинули границу Украины и оставили гору мусора. Так, паломники переместились с территории пограничного поста Яриловичи, оставались с надеждой на открытие украинских границ, в другие города Беларуси с целью празднования еврейского Нового года. Фотографии последствий пребывания хасидов на украинской границе опубликовал Антон Геращенко в своем Facebook.
Замминистра МВД Украины рассказал, что хасиды покинули территории возле украинской границы и поблагодарил пограничников за работу.
"Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного поста Яриловичи и направились отмечать Новый Год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Белоруси. Спасибо сотрудникам Пограничной службы за Вашу работу по защите государственной границы Украины. Несмотря на значительное психологическое давление - Вы выполнили свой долг", - подчеркнул чиновник.
Хасиды покинули границу Украины и оставили гору мусора (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)
Также Геращенко отметил необходимость проведения уборки на прилегающих к посту территориях.
"Осталось только прибрать территорию после паломников и КПП Яриловичи сможет возобновить свою работу", - написал он.
Хасиды покинули границу Украины и оставили гору мусора (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)
Пользователи отмечают, что шокированы оставленным мусором:
Стоит отметить, что ранее мы рассказывали, как проходит Рош ха-Шана в Умани.
Также сообщалось, что группу хасидов задержали в Закарпатской области при попытке прорваться в Украину.