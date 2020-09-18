Хасиди пішли з українського кордону, залишивши гори сміття (фото)

Сотні хасидів, насмітивши на кордоні України, перемістилися в міста Білорусі, щоб відсвяткувати Новий рік
Паломники-хасиди покинули кордон України й залишили гору сміття. Так, паломники, які залишалися на території прикордонного поста Яриловичі з надією на відкриття українських кордонів, перемістилися в інші міста Білорусі з метою святкування єврейського Нового року. Фотографії наслідків перебування хасидів на українському кордоні опублікував Антон Геращенко у своєму Facebook.
Заступник міністра МВС України розповів, що хасиди покинули території біля українського кордону і подякував прикордонникам за роботу.
"Паломники-хасиди повністю звільнили територію прикордонного поста Яриловичі та попрямували відзначати Новий Рік в Гомель, Пінськ та інші населені пункти Білорусі. Дякую співробітникам Прикордонної служби за Вашу роботу щодо захисту державного кордону України. Попри значний психологічний тиск - Ви виконали свій обов'язок", - підкреслив чиновник.
Хасиди покинули кордон України та залишили гору сміття (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)
Також Геращенко зазначив необхідність проведення прибирання на прилеглих до посту територіях.
"Залишилося тільки прибрати територію після паломників і КПП Яриловичі зможе відновити свою роботу", - написав він.
Хасиди покинули кордон України й залишили гору сміття (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)
Користувачі відзначають, що шоковані залишеним сміттям:
Варто відзначити, що раніше ми розповідали, як проходить Рош ха-Шана в Умані.
Також повідомлялося, що групи хасидів затримали в Закарпатській області при спробі прорватися в Україну.