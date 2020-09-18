Хасиди пішли з українського кордону, залишивши гори сміття (фото)

Паломники-хасиди покинули кордон України й залишили гору сміття. Так, паломники, які залишалися на території прикордонного поста Яриловичі з надією на відкриття українських кордонів, перемістилися в інші міста Білорусі з метою святкування єврейського Нового року. Фотографії наслідків перебування хасидів на українському кордоні опублікував Антон Геращенко у своєму Facebook.

Заступник міністра МВС України розповів, що хасиди покинули території біля українського кордону і подякував прикордонникам за роботу.

"Паломники-хасиди повністю звільнили територію прикордонного поста Яриловичі та попрямували відзначати Новий Рік в Гомель, Пінськ та інші населені пункти Білорусі. Дякую співробітникам Прикордонної служби за Вашу роботу щодо захисту державного кордону України. Попри значний психологічний тиск - Ви виконали свій обов'язок", - підкреслив чиновник.

Хасиди покинули кордон України та залишили гору сміття (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Також Геращенко зазначив необхідність проведення прибирання на прилеглих до посту територіях.

"Залишилося тільки прибрати територію після паломників і КПП Яриловичі зможе відновити свою роботу", - написав він.

Хасиди покинули кордон України й залишили гору сміття (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Користувачі відзначають, що шоковані залишеним сміттям:

Позорище. Позорище ганебне, особисто мені соромно за них.

Щороку ще гірший бардак в Умані. Але терпимо, бо гроші везуть. Ніякої гідності.

Типова картина для Умані в цей час на вул. Пушкіна й сусідніх. От тільки в минулі роки.

Як це можна ще назвати, крім як свинством? : (((

Варто відзначити, що раніше ми розповідали, як проходить Рош ха-Шана в Умані.

Також повідомлялося, що групи хасидів затримали в Закарпатській області при спробі прорватися в Україну.