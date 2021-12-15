В харьковском метро провели спасательную операцию ради котенка (видео)

Когда узнали о том, что животное бегает по рельсам, то сразу же попросили работников метрополитена снять напряжение с рельс, но им сказали, что смогут это сделать только ночью в 00:30. Котенок на рельсах находился с 7 утра.

В Харькове котенок попал на рельсы метро (фото: facebook.com/spt.kh)

"Полицейский метрополитена никак не реагирует. Несмотря на то, что люди в течение дня к нему обращались. Полиция для написания заявления отказывается ехать, так как есть полицейский в метро. В общем, все переводят друг на друга стрелки", - рассказали волонтеры.

Они также попросили всех неравнодушных прийти на станцию, чтобы оказать помощь. После многочисленных переговоров, они добились того, чтобы написать заявление о жестоком обращении с животными.

Один из полицейских метрополитена предложил попробовать поймать котенка с помощью сачка. А чтобы сделать его длиннее, его соединили со шваброй. В сачок насыпали влажный корм, и приманка сработала. Котенок от еды не отказался, и его вытащили.

Котенка назвали Тиной, и ей около 3-4 месяцев. Сейчас для животного ищут хозяина.

В Харькове спасли котенка, который упал на рельсы метро (фото: facebook.com/spt.kh)