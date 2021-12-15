У харківському метро провели рятувальну операцію заради кошеня (відео)

Коли дізналися про те, що тварина бігає по рейках, то відразу ж попросили працівників метрополітену зняти напругу з рейок, але їм сказали, що зможуть це зробити тільки вночі о 00:30. Кошеня на рейках знаходилось з 7 ранку.

У Харкові кошеня потрапило на рейки метро (фото: facebook.com/spt.kh)

"Поліцейський метрополітену ніяк не реагує. Незважаючи на те, що люди протягом дня до нього зверталися. Поліція для написання заяви відмовляється їхати, оскільки є поліцейський в метро. Загалом, всі переводять один на одного стрілки", - розповіли волонтери.

Вони також попросили всіх небайдужих прийти на станцію, щоб надати допомогу. Після численних переговорів, вони домоглися того, щоб написати заяву про жорстоке поводження з тваринами.

Один з поліцейських метрополітену запропонував спробувати зловити кошеня за допомогою сачка. А щоб зробити його довшим, його з'єднали зі шваброю. У сачок насипали вологий корм, і приманка спрацювала. Кошеня від їжі не відмовилось, і його витягли.

Кошеня назвали Тіною, і їй близько 3-4 місяців. Зараз для тварини шукають господаря.

У Харкові врятували кошеня, яке впало на рейки метро (фото: facebook.com/spt.kh)