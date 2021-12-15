У харківському метро провели рятувальну операцію заради кошеня (відео)

У Харкові кошеня стрибнуло на рейки на станції метро "Армійська". Тварина бігала всередині підземки близько 15 годин. Волонтери зробили всі зусилля, щоб дістати його.

Про це повідомляє організація "Порятунок тварин Харків" на своїй сторінці в Facebook .

Коли дізналися про те, що тварина бігає по рейках, то відразу ж попросили працівників метрополітену зняти напругу з рейок, але їм сказали, що зможуть це зробити тільки вночі о 00:30. Кошеня на рейках знаходилось з 7 ранку.

У Харкові кошеня потрапило на рейки метро (фото: facebook.com/spt.kh)

"Поліцейський метрополітену ніяк не реагує. Незважаючи на те, що люди протягом дня до нього зверталися. Поліція для написання заяви відмовляється їхати, оскільки є поліцейський в метро. Загалом, всі переводять один на одного стрілки", - розповіли волонтери.

Вони також попросили всіх небайдужих прийти на станцію, щоб надати допомогу. Після численних переговорів, вони домоглися того, щоб написати заяву про жорстоке поводження з тваринами.

Один з поліцейських метрополітену запропонував спробувати зловити кошеня за допомогою сачка. А щоб зробити його довшим, його з'єднали зі шваброю. У сачок насипали вологий корм, і приманка спрацювала. Кошеня від їжі не відмовилось, і його витягли.

Кошеня назвали Тіною, і їй близько 3-4 місяців. Зараз для тварини шукають господаря.

У Харкові врятували кошеня, яке впало на рейки метро (фото: facebook.com/spt.kh)