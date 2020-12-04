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Харьковский врач сообщил, какие пациенты с COVID-19 самые сложные

Автор: Людмила Жукова

Врач из Харькова рассказал, какие пациенты с коронавирусом в его больнице являются самыми сложными. По его словам, это больные, нуждающиеся в интенсивной терапии. Об этом заведующий реанимации Харьковской областной клинической больницы Владимир Корсунов рассказал в программе "Право на владу".

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"Я работаю в больнице, которая есть самой мощной для Харьковской области — это областная инфекционная клиническая больница. У нас сейчас более половины коек обеспечены кислородом. И они почти все заняты", - сообщил медик.

Он рассказал, что в больнице в отделении интенсивной терапии всего шесть коек, а больных намного больше. Это становится вызовом для врачей.

"Потому что у нас сейчас отделение интенсивной терапии, которое было рассчитано на шесть коек, сейчас функционирует на 12. А пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, вдвое, а иногда и в три раза больше, чем коек в отделении интенсивной терапии. То есть в отдельные недели в прошлом месяце количество больных, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, достигала 40 человек. А в реанимации у нас может находиться только 12 пациентов. И это является большой проблемой", - поделился доктор.

Как мы сообщали ранее, ученые нашли препарат, блокирующий передачу COVID-19 за сутки.

Кстати, украинцам рассказали про побочные действия вакцины от COVID-19, которыми нельзя пренебрегать.

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