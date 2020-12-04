Харківський лікар повідомив, які пацієнти з COVID-19 найскладніші

Лікар з Харкова розповів, які пацієнти з коронавірусом в його лікарні є найскладнішими. За його словами, це хворі, які потребують інтенсивної терапії. Про це завідувач реанімації Харківської обласної клінічної лікарні Володимир Корсунов розповів у програмі "Право на владу".

"Я працюю в лікарні, яка є найпотужнішою для Харківської області — це обласна інфекційна клінічна лікарня. У нас зараз більше половини ліжок забезпечені киснем. І вони майже всі зайняті", - повідомив медик.

Він розповів, що в лікарні у відділенні інтенсивної терапії всього шість ліжок, а хворих набагато більше. Це стає викликом для лікарів.

"Тому що у нас зараз відділення інтенсивної терапії, яке було розраховане на шість ліжок, зараз функціонує на 12. А пацієнтів, підключених до апаратів ШВЛ, вдвічі, а іноді і в три рази більше, ніж ліжок у відділенні інтенсивної терапії. Тобто в окремі тижні в минулому місяці кількість хворих, які були підключені до апаратів ШВЛ, досягала 40 осіб. А в реанімації у нас може знаходитися тільки 12 пацієнтів. І це є великою проблемою", - поділився доктор.

Як ми повідомляли раніше, вчені знайшли препарат, блокує передачу COVID-19 за добу.

До речі, українцям розповіли про побічні дії вакцини від COVID-19, якими не можна нехтувати.