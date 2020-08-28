Харьковский солдат спас жизнь утопающего и прослыл героем

В Харькове старший солдат Константин Питюренко совершил героический поступок. Студент гуманитарного факультета Национальной академии Нацгвардии Украины отдыхал в семьей на озере в Ужгороде, где и предотвратил несчастье.

Про солдата-героя рассказало издание Status Quo со ссылкой на отдел информации и коммуникации НА НГУ.

Константин говорит, что в этот день они отдыхали с женой и друзьями на озере, когда вдруг увидели, что человек уходит под воду. Солдат сразу же нырнул в водоем, но утопающий уже ушел под воду, тогда парень стал нырять.

"Через секунд 15-20 я его нашел, взял его на руки и поплыл к берегу. Там люди помогли вытащить мужчину. После того, как мы вызвали "скорую", я положил мужчину к себе на колено и постепенными движениями от начала позвоночника к шее "выбивал" из него воду. Как же я обрадовался, когда цвет кожи у него стал меняться с синего на обычный", - рассказал курсант.

Константин Питюренко (фото: sq.com.ua)

Сейчас Константин Питюренко проходит первичную-военную подготовку в учебном центре Академии Национальной гвардии. А после ее завершения начнет учиться профессии психолога.

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