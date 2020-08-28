Харківський солдат врятував життя потопаючого і уславився героєм

У Харкові старший солдат Костянтин Пітюренко зробив героїчний вчинок. Студент гуманітарного факультету Національної академії Нацгвардії України відпочивав з сім'єю на озері в Ужгороді, де і запобіг нещастя.

Про солдата-героя розповіло видання Status Quo з посиланням на відділ інформації та комунікації НА НГУ.

Костянтин говорить, що в цей день вони відпочивали з дружиною та друзями на озері, коли раптом побачили, що людина йде під воду. Солдат одразу ж пірнув у водойму, але потопаючий вже пішов під воду, тоді хлопець став пірнати.

"Через 15-20 секунд я його знайшов, взяв його на руки і поплив до берега. Там люди допомогли витягнути чоловіка. Після того, як ми викликали "швидку", я поклав чоловіка до себе на коліна і поступовими рухами від початку хребта до шиї "вибивав" з нього воду. Як же я зрадів, коли колір шкіри у нього став змінюватися з синього на звичайний", - розповів курсант.

Костянтин Пітюренко (фото: sq.com.ua)

Зараз Костянтин Пітюренко проходить первинну-військову підготовку в навчальному центрі Академії Національної гвардії. А після її завершення почне вчитися професії психолога.

Раніше ми писали, що в Одесі сталося ДТП, яке врятувало життя пішоходів.

Також повідомлялося, що школярі місяцями знущалися над старенькою під Черніговом, але її врятували добрі люди.