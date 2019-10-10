Харьковский певец пожелал украинским военным скорой смерти

Петр Мальцев (фото: operetta.kharkiv.ua)

Украинский оперный певец пожелал смерти воинам ВСУ и обвинил их в стрельбе по городам

Харьковский музыкант Петр Мальцев пожелал украинским военным поскорее погибнуть на Донбассе, так как они якобы стреляют по мирному населению Донецкой области. О такой выходке украинского музыканта из оперетты сообщила на своей странице в соцсети активистка Анастасия Настенко.

Девушка опубликовала скриншоты высказываний Мальцева под постом другого музыканта и попросила Театр музкомедии в Харькове отреагировать на поведении их сотрудника.

"Когда ж вас всех там перебьют-то, воины хр*новы, и мы заживем мирно... Стреляете по своим городам и называете это "перемогой"? Та объявите уже войну, нападите на ненавистную Россию. Не торгуйте с ней, как ваш босс Петя. Кого вы хотите победить? Почему вашего патриотизма хватает лишь на то, чтобы загнать стариков в подвалы", - написал Мальцев.

Интересно, что сам музыкант забанил Анастасию в соцсети, о чем она сообщила подписчикам.

Скриншот (Facebook)

В Харьковском академическом театре музыкальной комедии сообщили, что музыкант действительно является их сотрудником. Руководство провело с ним беседу, но по словам директора, Мальцев заявил, что это его личное мнение и оно имеет право на жизнь. Театр сепаратистских мнений Мальцева не разделяет, пишет NewsRoom.

"Мы с ним сегодня говорили во время репетиции, я спросил: "Что ты такое пишешь? Зачем ты оскорбляешь воинов?" Он говорит, что это его мнение и это не призыв к сепаратизму. Мы не поощряем подобных высказываний и будет решать вопрос о лишении Мальцева определенных поощрений. Наш театр всегда поддерживал единство страны, в нашей программе есть множество украинских постановок", - рассказал директор театра Игорь Коваль.

Реакция украинцев на высказывания музыканта не заставила себя ждать. Люди высказывают свое негодования у Мальцева на Facebook-странице.

Мразь-человек.

Когда тебе, гн*да, ноги перебьют?

Гн*да паршивая. Любитель жрать го*но. Голову тебе нужно отрезать.

Да..Разочарование.

Скриншот комментариев (facebook.com/maltsevps)