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Харківський співак побажав українським військовим швидкої смерті

STYLERЖиття    10.10.2019 - 14:07
Харківський співак побажав українським військовим швидкої смерті
Петро Мальцев (фото: operetta.kharkiv.ua)

Український оперний співак побажав смерті воїнам ВСУ і звинуватив їх у стрільбі по містах

Харківський музикант Петро Мальцев побажав українським військовим скоріше загинути на Донбасі, адже вони нібито стріляють по мирному населенню Донецької області. Про таку витівку українського музиканта з оперети повідомила на своїй сторінці в соцмережі активістка Анастасія Настенко.

Дівчина опублікувала скріншоти висловлювань Мальцева під постом іншого музиканта і попросила Театр музкомедії в Харкові відреагувати на поведінку їх співробітника.

"Коли ж вас всіх там переб'ють-то, воїни хрін*ві, і ми заживемо мирно... Стріляєте по своїм містам і називаєте це "перемогою"? Та оголосіть вже війну, нападіть на ненависну Росію. Не торгуйте з нею, як ваш бос Петя. Кого ви хочете перемогти? Чому вашого патріотизму вистачає лише на те, щоб загнати людей похилого віку в підвали", - написав Мальцев.

Цікаво, що сам музикант забанив Анастасію в соцмережі, про що вона повідомила підписникам.

Харківський співак побажав українським військовим швидкої смертіСкріншот (Facebook)

У Харківському академічному театрі музичної комедії повідомили, що музикант дійсно є їх співробітником. Керівництво провело з ним бесіду, але за словами директора, Мальцев заявив, що це його особиста думка і вона має право на життя. Театр сепаратистських думок Мальцева не розділяє, пише NewsRoom.

"Ми з ним сьогодні говорили під час репетиції, я запитав: "Що ти таке пишеш? Навіщо ти ображаєш воїнів?" Він каже, що це його думка і це не заклик до сепаратизму. Ми не заохочуємо подібних висловлювань і будемо вирішувати питання про позбавлення Мальцева певних заохочень. Наш театр завжди підтримував єдність країни, у нашій програмі є безліч українських постановок", - розповів директор театру Ігор Коваль.

Реакція українців на висловлювання музиканта не змусила себе чекати. Люди висловлюють своє обурення у Мальцева на Facebook-сторінці.

  • Мерзота-людина.
  • Коли тобі, гн*да, ноги переб'ють?
  • Гн*да паршива. Любитель жерти го*но. Голову тобі потрібно відрізати.
  • Так..Розчарування.

Харківський співак побажав українським військовим швидкої смертіСкріншот коментарів (facebook.com/maltsevps)

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