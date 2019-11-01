Харьковские "копы" катались на угнанной в Киеве иномарке: новый поворот в скандале

После скандала с похищенным в Киеве автомобилем, который обнаружили в Харькове у полицейских, ГБР начало досудебное расследование. Два брата "копа" около месяца ездили на работу на красной Mazda, которая была угнана у киевлянина полгода назад. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, эти сотрудники правоохранительных органов были уволены.

Хозяин иномарки Максим Шкварко 25 октября написал в следственное управление областного главка харьковской полиции заявление относительно инцидента. Про "находку" он узнал от жителя Харькова, который узнал иномарку благодаря описанию, которое киевлянин рассылал в интернете.

Владелец похищенного авто рассказал, что общался в Харькове в РОВД со следователем, который ездил на угнанной машине (Фото: скриншот)

Дело быстро приобрело резонанс, и к выяснению обстоятельств подключилось Госбюро расследований.

В полиции Харькова по распоряжению руководства ГУНП в области также начали служебное расследование для выяснения возможной причастности правоохранителей к совершению уголовного преступления. По его результатам два сотрудника - "владельцы" авто - были уволены из органов.

Угнанную в Киеве иномарку немного переделали и сменили номера (Фото: kharkov.comments.ua)

Кроме того, освободили от должности и руководителя территориального подразделения, в подчинении которого находился один из этих полицейских.

Добавим, что следователи ГБР должны предоставить оценку действиям правоохранителей, которые расследовали факт похищения автомобиля потерпевшего.