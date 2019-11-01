Харківські "копи" каталися на викраденій в Києві іномарці: новий поворот у скандалі

Після скандалу з викраденим у Києві автомобілем, який знайшли в Харкові у поліцейських, ДБР розпочало досудове розслідування. Два брата "копа" близько місяця їздили на роботу на червоній Mazda, яка була викрадена у киянина півроку тому. Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, ці співробітники правоохоронних органів були звільнені.

Власник іномарки Максим Шкварко 25 жовтня написав у слідче управління обласного главку харківської поліції заяву щодо інциденту. Про "знахідку" він дізнався від жителя Харкова, який впізнав іномарку завдяки опису, який киянин розсилав в інтернеті.

Власник викраденого авто розповів, що спілкувався у Харкові у РВВС зі слідчим, який їздив на викраденій машині (Фото: скріншот)

Справа швидко набула резонансу, і до з'ясування обставин підключилося Держбюро розслідувань.

В поліції Харкова за розпорядженням керівництва ГУНП в області також почали службове розслідування для з'ясування можливої причетності правоохоронців до скоєння кримінального злочину. За його результатами два співробітника - "власники" авто - були звільнені з органів.

Викрадену в Києві іномарку трохи переробили та змінили номери (Фото: kharkov.comments.ua)

Крім того, звільнили з посади керівника територіального підрозділу, у підпорядкуванні якого перебував один з цих поліцейських.

Додамо, що слідчі ДБР повинні надати оцінку діям правоохоронців, які розслідували факт викрадення автомобіля потерпілого.