Харьковские инспекторы оштрафовали старика на миллион: не так окна поменял

В Харькове старика оштрафовали на миллион гривен за окна (Коллаж РБК-Украина)

Сотрудника харьковского института оштрафовали за несколько старых окон

В Харькове экологические инспекторы оштрафовали институт за замену старых окон на один миллион гривен. Заместитель директора, который отвечает за хозяйственные дела, просто в шоке.

Как рассказала журналист Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook, инцидент произошел в Харьковском институте низких температур. Ранее этот институт занимался исследованиями для космоса, а сейчас у них трудные времена.

"Территория большая, помещений куча, там все, так сказать, старенькое, как и большинство сотрудников. И вот в этом институте надумали поменять несколько окон. Старые рамы сложили во дворе института, думали ими заменить окна похуже на ведомственной базе отдыха. Но тут пришли ревизоры з государственной инспекции и сделали а-та-та – окна на траве, что это такое? И выписали штраф в 800 гривен", - рассказала Доцяк.

Заместитель директора, который отвечает за хозяйственные дела, штраф принял и вывез окна, как приказали экоинспекторы. Но через несколько месяцев из экологической инспекции пришел новый штраф – на один миллион двести тысяч гривен. Именно на такую сумму своим старыми окнами институт принес вреда экологии.

"70-летнего дедушку, которого назначили ответственным за старые окна, едва не хватила кондрашка. Но экоинспекторы – люди принципиальные, их таким не прошибешь, они передали дело в прокуратуру, а там с такими преступниками по всей строгости закона – открыли криминальное дело по статье "Служебная халатность" и огласили дедушке подозрение – до 5 лет тюрьмы", - добавила журналистка.

Она отметила, что общалась не так давно с экоинспекторами по другим вопросам и задала вопрос об окнах. На что специалист ей объяснила, что это не просто окна и если с них краска попадет в грунт, то могут быть страшные последствия.

Однако грунт возле института на пробы не брали, убытки просто посчитали по формуле земли сельхоз назначения. То есть, земля на проспекте Науки, по мнению инспекторов – это поля. Экспертиза показала, что окна не были мусором и назвала их вторсырьем. Дедушку объявляли в розыск, его донимали прокуроры и даже службы безопасности.

По словам Доцяк, прокуроры уговаривали институт признать себя пострадавшими. Потом предлагали то же самое сделать Национальной академии наук, к которой относится институт. В результате пострадавшими признан народ, а дело дедушки вот-вот передадут в суд.

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