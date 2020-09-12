В Украине владельцам животных готовят неприятный сюрприз: штрафы до 5100 грн

В Раде предлагают ужесточить штрафы для владельцев животных за ряд нарушений
В Украине хотят ужесточить наказание для владельцев домашних животных, которые во время выгуливания питомцев не убирают за ними. Предлагается ввести штрафы до 5100 гривен.
Соответствующий проект закона "о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности в сфере идентификации и регистрации домашних и диких животных, содержащихся в неволе" зарегистрирован в Верховной Раде. Как указывается на сайте парламента, документ направлен на рассмотрение комитета и предоставлен для ознакомления.
Авторы инициативы - группа народных депутатов - предлагают усилить санкции к владельцам животных, которые оставляют экскременты своих четвероногих друзей в общественных местах.
Кроме того, в законопроекте №3797 предлагается ужесточить ответственность за незаконный ввоз/вывоз животных и растений, а также за нарушения правил их содержания.
Как указывается в пояснительной записке к документу, принятие законопроекта позволит решить "ряд социально важных проблем, в частности по предупреждению увеличения количества бездомных (безнадзорных) животных, эффективного правоприменения норм об ответственности за нарушение правил обращения с животными, внедрение концепции "ответственного владельца животного".
Ранее сообщалось, что недавно Кабмин принял решение, что делать с конфискованными животными.
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