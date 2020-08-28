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Под Харьковом во время отдыха подстрелили ребенка: прилетела шальная пуля

Автор: Анна Шиканова

В поселке Рогань мальчик получил шальную пулю от неизвестного стрелка

Под Харьковом от шальной пули пострадал 12-летний ребенок, который отдыхал с родителями на озере возле поселка Рогань. Отец мальчика только услышал звук выстрела и обнаружил, что сын ранен.

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Трагедия произошла во время отдыха на озере 27 августа, около 12 часов утра. На горячую линию "102" позвонил мужчина, который сообщил, что он услышал звук выстрела и обнаружил ранение у своего 12-летнего сына. Детали рассказали в отделе коммуникации областной Национальной полиции.

Мужчина оперативно доставил своего сына в больницу. После тщательного осмотра, врачи сообщили, что состояние ребенка удовлетворительное и оперативного вмешательства не требует. Мальчик получил ранение в плечо.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Липецкого отделения полиции. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и возможных свидетелей ранения ребенка, а также активно занимаются установлением личности преступника, чтобы его найти и задержать.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Криминального кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе мужчина открыл огонь по соседям из-за громкой музыки.

А также рассказывали о том, что под Киевом случайно подстрелили девушку во время конфликта.

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