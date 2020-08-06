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Задела шальная пуля: под Киевом во время конфликта подстрелили девушку

Киевская область, Четверг 06 августа 2020 10:57
Задела шальная пуля: под Киевом во время конфликта подстрелили девушку
Под Киевом произошла стрельба на остановке транспорта (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Молодая девушка получила пулю во время конфликта на остановке общественного транспорта

В Обухове Киевской области молодая девушка стала жертвой конфликта. В нее попала пуля, которую выпустили из пистолета зачинщики ссоры на остановке общественного транспорта.

Стрелка установили, им оказался 33-летний киевлянин. Его задержали вместе с его приятелем. У стрелка был изъят пистолет "Форт-12", а также патроны и разрешительные документы. Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.

"Конфликт возник на светофоре между водителями двух автомобилей. Затем один из них, во время движения автомобиля, из хулиганских побуждений начал вести беспорядочную стрельбу в сторону автомобиля своего оппонента. В результате этих неприцельных выстрелов пострадала девушка-продавец", - сообщили в полиции.

20-летняя девушка, продавец киоска, который находится рядом с остановкой общественного транспорта, выскочила на улицу во время конфликта и в нее попала пуля. Медики госпитализировали пострадавшую и диагностировали у нее непроникающее ранение грудной клетки.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье врач-иностранец устроил стрельбу во дворе жилого дома.

А также рассказывали о том, что в Киеве нетрезвая женщина избила ногами патрульную.

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