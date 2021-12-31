ru ua
Пт, 31 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под Харьковом водители не пропускали "скорую", которая везла ребенка с приступом аппендицита (видео)

Новина українською →
Харьковская область, Пятница 31 декабря 2021 14:36
Под Харьковом водители не пропускали "скорую", которая везла ребенка с приступом аппендицита (видео) Под Харьковом водители не пропустили скорую с пациентом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Балаклее Харьковской области медики скорой не могли оперативно доставить в больницу девочку, которая нуждалась в немедленной госпитализации. Все из-за того, что их не пропускали водители автомобилей на дороге.

Видео опубликовали на странице Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, медики транспортировали в больницу девочку с приступом аппендицита.

"На видео бригада экстренной медицинской помощи в городе Балаклея осуществляет госпитализацию 11-летнего ребенка с диагнозом: аппендицит", - говорится в сообщении.

На видео видно, как скорая с включенными сиренами движется по оживленной дороге. Ее тормозит микроавтобус впереди, который длительное время не может съехать с дороги. К тому же по дороге несколько раз попадаются "карманы", где можно остановиться.

Поэтому скорая была вынуждена выехать на встречку и объехать микроавтобус.

В результате медики обратились к водителям с просьбой уступать дорогу каретам скорой.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области "скорая" попала в снежный сугроб спасатели извлекли.

Также мы писали, что под Черкассами мужчина избил водителя и разбил авто скорой помощи.

Читайте РБК-Украина в Google News
скорая помощь
LITE
Каменских в смелом платье показала роскошное декольте и волнительные изгибы: Потап сдался
Каменских в смелом платье показала роскошное декольте и волнительные изгибы: Потап сдался