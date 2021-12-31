Под Харьковом водители не пропускали "скорую", которая везла ребенка с приступом аппендицита (видео)

В Балаклее Харьковской области медики скорой не могли оперативно доставить в больницу девочку, которая нуждалась в немедленной госпитализации. Все из-за того, что их не пропускали водители автомобилей на дороге.

Видео опубликовали на странице Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, медики транспортировали в больницу девочку с приступом аппендицита.

"На видео бригада экстренной медицинской помощи в городе Балаклея осуществляет госпитализацию 11-летнего ребенка с диагнозом: аппендицит", - говорится в сообщении.

На видео видно, как скорая с включенными сиренами движется по оживленной дороге. Ее тормозит микроавтобус впереди, который длительное время не может съехать с дороги. К тому же по дороге несколько раз попадаются "карманы", где можно остановиться.

Поэтому скорая была вынуждена выехать на встречку и объехать микроавтобус.

В результате медики обратились к водителям с просьбой уступать дорогу каретам скорой.