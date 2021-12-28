В Николаевской области "скорая" попала в снежный сугроб, спасатели извлекали

В Николаевской области бушует непогода, регион накрыл сильный снегопад. В результате "скорая" попала в снежный сугроб.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

Карета "скорой" направлялась на вызов в с. Любоивановка и по дороге застряла в снежном заносе.

С помощью буксирующего троса на автомобиле повышенной проходимости спасатели вытащили автомобиль медиков. После чего, медики смогли добраться к месту вызова.

Чтобы автомобиль снова не попал в снежную ловушку, спасатели сопроводили бригаду медиков вместе с двумя пациентами в лечебное учреждение.