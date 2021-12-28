В Николаевской области "скорая" попала в снежный сугроб, спасатели извлекали
Фото: "скорая" попала в снежный сугроб (ГСЧС)
В Николаевской области бушует непогода, регион накрыл сильный снегопад. В результате "скорая" попала в снежный сугроб.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Карета "скорой" направлялась на вызов в с. Любоивановка и по дороге застряла в снежном заносе.
С помощью буксирующего троса на автомобиле повышенной проходимости спасатели вытащили автомобиль медиков. После чего, медики смогли добраться к месту вызова.
Чтобы автомобиль снова не попал в снежную ловушку, спасатели сопроводили бригаду медиков вместе с двумя пациентами в лечебное учреждение.
Напомним, в Украине объявлен оранжевый уровень опасности на юге и востоке страны.
РБК-Украина собрало информацию о непогоде в ряде областей Украины.