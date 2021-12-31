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Під Харковом водії не пропускали "швидку", яка везла дитину з приступом апендициту (відео)

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Харківська область , П'ятниця 31 грудня 2021 14:36
Під Харковом водії не пропускали "швидку", яка везла дитину з приступом апендициту (відео) Під Харковом водії не пропустили швидку з пацієнтом (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Балаклії Харківської області медики швидкої не могли оперативно доправити до лікарні дівчинку, яка потребувала негайної госпіталізації. Все через те, що їх не пропускали водії автівок на дорозі.

Відео опублікували на сторінці Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Так, медики транспортували до лікарні дівчинку з приступом апендициту.

"На відео бригада екстреної медичної допомоги у місті Балаклія здійснює шпиталізацію 11-річної дитини з діагнозом: апендицит", - йдеться у повідомленні.

На відео видно, як швидка із ввімкненими сиренами рухається жвавою дорогою. Її гальмує мікроавтобус попереду, який тривалий час не може з'їхати з дороги. До того ж по дорозі кілька разів трапляються "кишені", де можна зупинитися.

Тому швидка була вимушена виїхати на зустрічну й об'їхати мікроавтобус.

В результаті медики звернулися до водіїв з проханням поступатися дорогою каретам швидкої.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаївській області "швидка" потрапила у сніговий замет, рятувальники витягували.

Також ми писали, що під Черкасами чоловік побив водія та розбив авто швидкої допомоги.

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