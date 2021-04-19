Под Харьковом на витрине магазина заметили необычного "гостя": заверните мышку!

"На этот раз Рататуй был замечен в "Посаде" в Валках. Вызвали менеджера, но он не захотел ехать", - подписали публикацию.

Отмечается, что на жалобу клиента, менеджер продукции не отреагировал и не захотел ехать.

Интересно, что мужчина-покупатель попросил продавщицу "Завернуть вон ту мышку". Женщина сначала думала, что речь идет о какой-то из колбас, но потом заметила грызуна и опешила.

Отметим, что эта ситуация в украинских магазинах совсем не редкость. Клиенты очень часто жалуются на появление непрошенных гостей в торговых точках. Это могут быть насекомые, птицы и даже грызуны.