Під Харковом на вітрині магазину помітили незвичайного "гостя": загорніть мишку!

"На цей раз Рататуй був помічений в "Посаді" у Валках. Викликали менеджера, але він не захотів їхати", - підписали публікацію.

Наголошується, що на скаргу клієнта, менеджер продукції не відреагував і не захотів їхати.

Цікаво, що чоловік-покупець попросив продавщицю "Загорнути он ту мишку". Жінка спочатку думала, що мова йде про якийсь із ковбас, але потім помітила гризуна і сторопіла.

Зазначимо, що ця ситуація в українських магазинах зовсім не рідкість. Клієнти часто скаржаться на появу непрошених гостей в торгових точках. Це можуть бути комахи, птахи й навіть гризуни.