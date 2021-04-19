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Під Харковом на вітрині магазину помітили незвичайного "гостя": загорніть мишку!

Автор: Людмила Жукова

У Харківській області чоловік хотів купити ковбасу в кіоску, але побачив там нежданого гостя, а саме гризуна. Миша спокійно себе відчувала в ковбасних виробах, поки її не помітили.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Типове ХТЗ Харків".

"На цей раз Рататуй був помічений в "Посаді" у Валках. Викликали менеджера, але він не захотів їхати", - підписали публікацію.

Наголошується, що на скаргу клієнта, менеджер продукції не відреагував і не захотів їхати.

Цікаво, що чоловік-покупець попросив продавщицю "Загорнути он ту мишку". Жінка спочатку думала, що мова йде про якийсь із ковбас, але потім помітила гризуна і сторопіла.

Зазначимо, що ця ситуація в українських магазинах зовсім не рідкість. Клієнти часто скаржаться на появу непрошених гостей в торгових точках. Це можуть бути комахи, птахи й навіть гризуни.

Нагадаємо, що в Херсоні жінка вирішила поласувати і купила желе. Але всередині солодощі її чекав огидний сюрприз. Всі желе було вкрите пліснявою.

Як ми писали раніше, у Кривому Розі жінка купила пакет гречки і виявила там гризуна. В пакеті з крупою перебувала мертва миша.

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