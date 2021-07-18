Под Харьковом в усыпальнице IX века нашли изделия из золота и древние ушные палочки (видео)

Под Харьковом археологи обнаружили при раскопках неповрежденное захоронение с останками и артефактами в поселении аланов, которое датируется IX веком. В усыпальнице времен Хазарского каганата нашли монеты, изделия из золота, бронзы, и, что особо порадовало ученых - из дерева.
Об этом передает "Суспільне. Харків".
Исследования на территории села Верхний Салтов проводили археологи Харьковского Национального университета имени В.Н. Каразина.
Как отметил руководитель экспедиции историк Валерий Скирда, в данной семейной усыпальнице катакомбного типа нашли останки четырех человек: мужчины, двух женщин и ребенка.
Удивило ученых то, что здесь сохранились остатки дерева, а на ногах мужчины также сохранились остатки кожаной обуви - это является редкостью.
Также исследователи обнаружили в захоронении Салтовской археологической культуры золотые серьги, изделия из бронзы, бисер с отпечатками руки мастера, бубенчики, пуговицы, монеты, которые использовались как украшения, орудия труда, и даже древнюю ушную палочку.
Археологи нашли под Харьковом нетронутое захоронение аланов с артефактами (фото: скриншот)
"Мужчины аланские очень хорошо следили за собой, и это как раз такое устройство, для того чтобы ушки чистить", - рассказала археолог Людмила Дайнека.
Ученые рассказали, что всего около городища выделяют четыре могильника.
"Здесь было городище с каменными стенами, как укрепленный пост. Вокруг него было два поселка. В укрепленном поселении жила администрация, военные, а в поселках жили обычные ремесленники, люди, которые занимались сельским хозяйством", - объясняет Скирда.
Все найденные артефакты передадут в археологический музей университета Каразина, и после реставрации их покажут на выставке в октябре.
Видео: под Харьковом обнаружили усыпальницу с артефактами в поселении IX века
Ранее сообщалось, что совсем недавно под Днепром нашли поселения и артефакты киммерийцев, бронзовой эпохи и раннего средневековья.
Напомним также, что перед этим археологи под Хмельницким нашли поселение, которое старше библейского Потопа - эти строения с артефактами относятся к трипольской культуре, и датируются примерно 5 тысячелетием до нашей эры.