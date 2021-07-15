Под Днепром нашли артефакты киммерийцев, бронзовой эпохи и раннего средневековья (фото)

Под Днепром археологи обнаружили древние поселения, артефакты и оружие нескольких исторических эпох, которые относятся к киммерийскому периоду, медной и бронзовой эпох, раннему средневековью и XVIII веку. Раскопки ведутся на месте будущего строительства трассы Н-31 Днепр - Решетиловка.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице " Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области ".

Перед тем, как начнут проводить очередной этап строительства магистрали, тут ведут работы специалисты Днепровской археологической экспедиции.

Ученые - 30 профессиональных археологов - трудятся ежедневно, а проживают прямо рядом с местом раскопок в собственном палаточном лагере.

В настоящее время исследователи изучают два объекта на этом участке: сооружение XVIII века и поселение домонгольского периода.

Уже было обнаружено немало ценных находок, среди которых: стрелы, керамика, обломки амфор, орудия труда, украшения.

Всего же ученые проведут исследования на 6 участках до старта работы дорожников.

Под Днепром археологи обнаружили древние артефакты (фото: facebook.com/dnipro.ukravtodor)